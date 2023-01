Rohda Raalte krijgt ongekend pak slaag op bezoek bij effectief SJC

De roem blijkt Rohda Raalte vooruit gesneld en keerde zich als een boemerang tegen de ploeg die in blakende vorm leek te verkeren. Een uiterst defensief ingesteld SJC wist de angel uit het spel van Rohda te halen en ging zelf uiterst effectief om met de geboden ruimte.

Dit tot ontsteltenis van trainer Laurens Knippenborg. ,,We hebben afgelopen week de beelden teruggekeken van de wedstrijd tegen Alcides en dan vooral de ruimtes die we zelf weggaven. Ik heb toen tegen de jongens gezegd dat een betere tegenstander dat af zou straffen. Het doel was ze daarop voor te bereiden.”

Tot grote frustratie van de trainer bleken zijn lessen aan dovemansoren gericht. Knippenborg: ,,Ik heb me wel machteloos gevoeld op de bank. We zijn er vandaag wel heel erg naïef afgegaan, vind ik. De tegenstander zakte volledig in en hield de ruimtes heel gesloten. Daarnaast waren ze dodelijk effectief. Van de tien kansen die ze kregen vlogen er zeven in.”

De oefenmeester liet daarmee indirect doorschemeren dat tegenstander SJC zich blijkbaar beter voorbereid had op de wedstrijd dan zijn eigen ploeg. De ruime nederlaag betekende ook het eerste verlies voor sterkhouder Shaquile Woudstra dit seizoen. ,,Shaquile deelde in de malaise vandaag, maar ik ga het niet in de schoenen van individuele spelers schuiven. We hebben als team gefaald.”

Door de zeperd tegen SJC moet Rohda pas op de plaats maken in de race om de tweede periode. Volgende week mag Rohda tegen laagvlieger Velsen bewijzen dat de afstraffing tegen SJC een incident was.