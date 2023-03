Rohda Raalte profiteert niet van misstappen concurrentie

Vierde DivisieOp bezoek bij Be Quick 1887 is Rohda Raalte er niet in geslaagd een sprong op de ranglijst te maken. De Groningers waren de betere ploeg en wonnen verdiend met 2-0. Door de misstappen van de volledige top vijf bleef de schade voor Rohda overigens beperkt.

Trainer Laurens Knippenborg wilde na afloop niet naar de ranglijst kijken, maar moest toegeven dat zijn ploeg een kans had laten liggen. „We zijn bezig met een groepsproces en daar zijn we blijkbaar nog niet ver genoeg in om dit soort wedstijden over de streep te trekken. Ik moet helaas concluderen dat we nog niet goed genoeg zijn.”

Niet voor het eerst dit seizoen gaf Rohda niet thuis op het moment dat er mogelijkheden waren om een sprong voorwaarts te maken. „Aan de andere kant kun je misschien zeggen dat we op dit moment te veel willen. Nu we er zo dichtbij zitten willen we die stap natuurlijk wel maken. Dat hebben we naar elkaar toe uitgesproken. We zijn alleen nog niet in staat om dat waar te maken. Daarin moeten we ons nog wat verder ontwikkelen.”

Op de vraag waar het tegen Be Quick 1887 fout ging benoemde Knippenborg het matige optreden van het arbitraal trio, maar hij vond dat niet de reden voor de nederlaag. „Aan het tweede doelpunt ging een 100 procent overtreding vooraf en voor de rest vond ik de scheidsrechter en assistenten ook heel matig. Maar ik vind wel dat Be Quick verdiend gewonnen heeft. Zij waren de betere ploeg vandaag. Het gaat om de details en daarin waren we vandaag niet goed genoeg. De eerste grote kans was voor ons en vervolgens krijgen we uit een hoekschop nog een grote kopkans. Bij de eerste de beste kans voor Be Quick scoren zij wel.”