Rohda Raalte spoelt kater weg tegen Velsen, maar euforie is ver weg

„Ik vind dat we veel teveel kansen gemist hebben vandaag. Alleen al in de tweede helft hadden we minstens zeven of acht keer moeten scoren”, was het kritische commentaar van Knippenborg na afloop. Volgens de oefenmeester liep het met name in de eerste helft stroef bij zijn ploeg.

„Ik moest Sven Pazie na een half uur wisselen, omdat hij ziek was.” Ook Shaquille Woudstra werd op hetzelfde moment met een blessure naar de kant gehaald door Knippenborg. „Daardoor moest er het een en ander omgezet worden en was het wat zoeken aan onze kant en daar hadden we wel wat tijd voor nodig. Ondanks dat krijgen we wel kansen, maar die maken we slecht af. Met name Kevin (Peppels, red.) had wel vaker mogen scoren, vind ik.”

Knippenborg zag dat zijn ploeg in de tweede helft heer en meester was en vond dat er verder niets over de wedstrijd te vertellen viel. Een plichtmatige overwinning in de ogen van de trainer. Ook het feit dat de concurrentie massaal punten morste deed Kippenborg niet zoveel. „Dit zijn punten die we binnen moesten halen. Volgende week moeten we weer een topwedstrijd spelen tegen RKAVV. Daar waren we in de thuiswedstrijd kansloos tegen. Dus als je wat wilt, dan zul je daar moeten winnen.”