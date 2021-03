Ronde van Overijssel 2021: Sober en strak, maar wel geheel coronaproof

Rijssense kerk houdt dienst in dialect

11 maart RIJSSEN - In het kader van Maart Dialectmaand houdt de ontmoetingskerk in Rijssen op zondag 21 maart een kerkdienst in streektaal. Het thema van de dienst is ‘Nen nieje lente’. Voorganger in deze dienst is ds. Klaar van der Kamp uit Kampen.