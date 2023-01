Schade na jaarwisseling in Rijssen-Holten valt reuze mee: ‘Ruim helft minder dan vorig jaar’

„Vorig jaar was het schadebedrag 27.153 euro. En als we kijken naar de hoeveelheid schade is dit ook echt een stuk minder dan vorig jaar.” Het verloop is opvallend, vooral omdat er tijdens de vorige jaarwisseling nog een landelijk vuurwerkverbod gold. Door corona waren er toen ook nog allerlei andere maatregelen van kracht.