Scholieren Reggesteyn Rijssen wassen auto's voor KWF

De afgelopen drie woensdagen van twee tot vijf uur hebben de jongens zich ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel KWF Kankerbestrijding. Een opdracht van hun school Reggesteyn. "Ik was al vanaf mijn negende auto's in onze autowasserette", vertelt Max.

Sander was wat minder bedreven in auto's wassen, maar na een spoedcursus van Max poetst hij net zo hard mee. Max: "In mijn eentje doe ik een auto in ongeveer 10 minuten, maar met z'n tweeën kunnen we het in 7 minuten.