Schrikbarend: Rijssen-Holten is niet echt zuinig op brieven en mailtjes van inwoners

Heracles promoveer­de ook in 2005, en de hoofdrol was voor Roel Buikema: ‘Absoluut de mooiste periode uit mijn carrière’

Vanavond kan het zover zijn: Heracles keert terug naar de eredivisie. Roel Buikema (47) maakte het als speler mee in 2005, toen hij met de Almeloërs promoveerde. En niet zomaar: hij speelde een hoofdrol in de kampioens- en promotiewedstrijd van Heracles tegen Veendam op 20 mei 2005 in Almelo. Hij scoorde na rust de gelijkmaker (1-1), maar miste in de slotfase een strafschop waardoor de spanning tot het eindsignaal aanhield. Nu blikt hij terug op die memorabele dag.