Scooterrijdster onderuit na botsing met auto in Rijssen

Noodweer trekt over Twente: bliksemin­slag in Enschedese woning en straten blank in Rijssen

ENSCHEDE - Het noodweer dat donderdagavond over Twente trok, heeft voor behoorlijk wat overlast gezorgd. In Enschede sloeg de bliksem in het dak van een woning aan de Ankrot in.

1 juli