Serious games: Kevin Wilmink wint Business Voice van Rijssen-Holten

De opstelling op het podium van het Parkgebouw is net als bij het populaire tv-programma The Voice of Holland. De jury zit in draaistoelen met de rug naar naar de kandidaten, die in de spotlights proberen de stoelen te laten draaien. Alleen gaat het hier niet om een auditie, maar om een pitch. Bovendien: de kandidaten zingen niet, maar presenteren hun bedrijfsidee. En de zaal? Die zit vol met ondernemers.