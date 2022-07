Sinds haar man overleed geeft Janet (54) uit Holten leiding aan zijn bouwbedrijf: ‘Ik verbaas mezelf, als vrouw in de bouw’

Holtense oud-burgemees­ter Dick Verhoeven (67) overleden

HOLTEN - Oud-burgemeester Dick Verhoeven van Holten is woensdagavond overleden, na een kort ziekbed. Hij is 67 jaar geworden. Verhoeven was van 1994 tot 1999 burgemeester van de voormalige gemeente Holten. Samen met zijn vrouw Akke is hij altijd in Holten blijven wonen.

22 juli