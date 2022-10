Slachtoffers van razzia in 1944 worden ook dit jaar herdacht bij monument in Holten

Excelsior’31 speelt op dinsdag 18 oktober bekerduel tegen profclub ADO

RIJSSEN - Derdedivisionist Excelsior’31 kwalificeerde zich onlangs voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. Loting koppelde de Rijssense ploeg in de eerste ronde aan profclub ADO Den Haag. Het duel is vastgesteld voor dinsdag 18 oktober in Rijssen.

27 september