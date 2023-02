Slager in Rijssen heeft beste grillworst van Twente, klanten: ‘Dat wisten we natuurlijk al’

De echte liefhebber uit Rijssen wist het allang. Bij Keurslager Beverdam vind je de lekkerste grillworsten van Twente, maar nu staat het zwart-op-wit. In de jaarlijkse verkiezing van de Koninklijke Nederlandse Slagers haalde het Rijssense familiebedrijf de top tien en kreeg een eervolle vermelding. „Het is echt een boost voor je team”, vertelt de trotse eigenaar Aleid Mol.

De stemming zit er goed in bij de familie Mol op zaterdag vanwege de oorkonde. De hele dag is het al een komen en gaan van liefhebbers. Op de markt is de bejubelde grillworst te proeven en ook in winkelcentrum De Hoge Wal bij hun vaste zaak worden deze worsten uitgeprobeerd. Wanneer een timer afgaat bij een bestelling, mag de klant zelfs een gratis grillworst meenemen.

Alom bekend

„Hiervoor was deze worst al heel populair”, bevestigt Aleid Mol. Ook drie van zijn kinderen en zijn vrouw werken bij de slagerij. Op Facebook en Instagram komen dan ook lovende, maar nuchtere woorden van de vaste klanten over het behaalde resultaat. „Dat wisten we natuurlijk al”, is de strekking. De grillworst is in Rijssen daarom alom bekend.

Toch was het ook voor de slagersfamilie een welkome verrassing. „Want smaken verschillen", weet de slager. Ruim honderd collega's door heel het land deden mee aan de grillworstkeuring, waarin de vleesstaven werden getest op ruim veertig punten. Van aanzien, versheid, smaak, bereiding tot aan textuur.

De keuringen zijn een manier om de vakkennis te testen, want het is en blijft een puur ambacht. „We hebben hem zelf gemaakt in onze eigen worstenmakerij.”

Uitloopvarkens uit Limburg

Wat maakt deze worst zo uniek? Mol: „Dat is toch de eenvoud en de pure en verse grondstoffen. We gebruiken vlees van de Livar, een Limburgs kloostervarken. Dit is eigenlijk het enig Nederlandse varken dat buiten loopt en drie welzijnssterren heeft. Dat proef je in de smaak. Ook kregen van de jury te horen dat die een karakteristieke grillsmaak heeft.”

Dit is niet de eerste keer dat de Rijssense slagersfamilie hoge ogen gooit. In 2018 én 2021 vielen de spareribs in de smaak bij de vakjury en haalden deze landelijk een derde plek. Dit jaar doet het familiebedrijf ook weer mee met de ribbetjes. „Misschien worden we dit jaar wel eerste”, zegt Mol lachend. Hij blijft er bescheiden onder: „Het is vooral een leuke opsteker voor ons bedrijf.”