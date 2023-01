Slagerijen Oosterwolde en Rijssen dingen mee naar prijs voor beste grillworst

Vechtpar­tij bij Lucky in Rijssen drie jaar na dato voor de rechter: vrijspraak voor Zwollenaar

RIJSSEN/ALMELO - Een uitgaansavond bij Lucky in Rijssen eindigt vlak voor de uitbraak van de coronapandemie in een gewelddadig treffen. Bijna drie jaar later staat Fahad A. (22) uit Zwolle voor de rechter. Hij wordt vrijgesproken.

16:32