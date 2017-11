Slapeloze nachten over een kronkelend riviertje in Enter

ENTER - Anita Schottink is boos over alle positieve verhalen rond het herstelplan voor de Regge in Enter. Ze vreest dat haar weilanden nog natter worden.

"Mijn punt is dat het project Reggedal gewoon niet voor iedereen heel positief is", zegt de Enterse. Samen met haar man Wim en zoon Bas heeft zij een boerenbedrijf aan de Kartelaarsdijk in Enter, dat in 2000 werd overgenomen van een oom. De boerderij ligt op een prachtige plek met zicht op de Regge. Maar het riviertje bezorgt de boerin zo langzamerhand slapeloze nachten. "Het waterpeil is zo hoog dat onze gronden te nat zijn geworden. En ik ben bang dat met de nieuwe plannen de grond nog natter wordt."

Natte grond

"De grond is veel te nat. Het Waterschap heeft een drain aangelegd richting de Regge, maar die werkt niet goed. Het uiteinde ligt namelijk onder het wateroppervlak en zo'n drain werkt alleen als hij vrij ligt." Volgens een LTO-woordvoerder is pas over een jaar of drie duidelijk of het probleem met de natte grond is opgelost.

De boerin is bang dat met de nieuwe plannen voor de Regge hetzelfde gebeurt. "De Regge gaat hier dicht, maar er wordt voor de afwatering wel een nieuwe sloot aangelegd. Of dat gaat werken, is nog maar de vraag. Ik denk van niet. En dat allemaal voor nieuwe natuur, zoals ze het noemen. Het was hier mooi. De reeën kalfden vlakbij, maar sinds de aanleg van het fietspad zijn ze er niet meer. Wij houden de natuur graag in stand, doen zelf het onderhoud in overleg met de gemeente. "

