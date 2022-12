Start bouw Enkco-terrein Holten in voorjaar 2024 nog lang niet zeker: ‘Grote uitdagingen’

Enk­co-ter­rein vanuit de lucht: een gapend gat in Holten

HOLTEN - Het is een kale bedoening geworden aan de Waagweg in Holten. De sloop van de gebouwen op het Enkco-terrein heeft gezorgd voor een gapend gat vlak bij het centrum van Holten. Alles wordt klaar gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Maar de sloop van Waagweg nummer zeven laat nog even op zich wachten.

7 december