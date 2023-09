Bouw zit in de lift in Twente en dat merken de opleiders, instroom was tijden niet zo hoog als dit jaar

De animo voor een opleiding in de bouw is spectaculair gestegen. Dit schooljaar zijn er bij de regionale opleider Bouwmensen in Almelo meer van vijftig jongeren begonnen die metselaar, timmerman of tegelzetter willen worden. Volgens directeur Robert Herman is het succes te danken aan de aantrekkende bouwmarkt en de jarenlange promotie van het bouwvak.