Sylvia uit Rijssen werd gedoopt in een jurk van een NSB’er: ‘Mijn moeder heeft hem gestolen, uit wraak’

Eerbetoon aan indiaanse helden op Canadese Begraaf­plaats Holten: ‘Volk in eigen land ver­volgd’

Ze bleken een meester te zijn in scherp schieten. De indianen van Canadese afkomst die meevochten in de Tweede Wereldoorlog. In Holten liggen er zestien begraven. Over deze helden opent 22 oktober een tentoonstelling waar je stil van wordt. ,,De aanleiding is alleen niet zo fraai’’, zegt onderzoeker Henk Vincent van Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten.

20 oktober