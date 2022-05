Teleurgestelde Holtense wielerclub: ‘Afsluiten routes Sallandse Heuvelrug niet onverwacht’

„Het is erg jammer", zucht Anna de Jong, bestuurslid van Wielervereniging Holten. „Maar het is niet onverwachts.” De verenging stuurde twee weken geleden nog een aangetekende brief naar de provincie, gesteund door andere wielerclubs uit de regio. Ze willen graag in gesprek. „Er zijn namelijk al alternatieve routes. Die willen we graag bespreken.”