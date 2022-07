Theo werkte 50 jaar bij hetzelfde bedrijf (Nijhuis in Rijssen): ‘Ambities kenbaar maken bij de baas’

Jarenlange celstraf­fen voor grote cocaïne­vondst in Almelo en Rijssen; mannen vervoerden 112 kilo

ALMELO - In maart vorig jaar werd de Amsterdamse taxichauffeur Kamal A. (49) in Almelo aangehouden. In de door hem bestuurde auto werd 45 kilo cocaïne gevonden ter waarde van zo’n 3 miljoen euro. Het leverde hem dinsdag drie jaar cel op.

