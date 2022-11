Tien Twentse bouwers staan in de top 50 van Cobouw en dit is wat ze hebben verdiend

Nieuwe generatie aan het roer bij Lucky in Rijssen: ‘We zijn hier opgegroeid’

RIJSSEN - Als een zesde gezinslid, zo ziet de familie Tijhuis ‘hun kindje Lucky’. De Rijssense discotheek is een familiebedrijf dat ook buiten Twente bekend is. Vlak voor het halve eeuwfeest is het tijd voor de nieuwe generatie. De kinderen treden in de voetsporen van hun ouders Rene en Henriëtte.

19 november