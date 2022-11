Tien Twentse bouwers staan in de top 50 van Cobouw en dit is wat ze verdienen

Holtense vuurwerk­ver­ko­per over mogelijke intrekking vergunning: ‘Rijs­sen-Hol­ten baseert zich niet op feiten, maar onterechte aannames’

HOLTEN - Ondernemer Stefan Schöppers is ‘kwaad en verbijsterd’ dat de gemeente Rijssen-Holten de verkoopvergunning voor de Vuurwerkstore in Holten wil intrekken. De vuurwerkverkoper voelt zich ’onheus bejegend’, omdat de gemeente volgens hem bij dit besluit niet is uitgegaan van feiten, maar van ‘onterechte aannames’.

