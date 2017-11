Topman Subway Europa werkt 'undercover' in vestiging Rijssen

VideoRIJSSEN - Op een gemiddelde werkdag reist Justin Goes kriskras door Europa om vergaderingen bij te wonen, of smeedt hij achter zijn bureau strategische plannen. Maar op World Sandwich Day werkte de topman van Subway Europa een dagje undercover in de vestiging in Rijssen.

De inwoner van Hooglanderveen - bij Amersfoort - begon ooit als franchisenemer binnen het broodjesconcern. Nu, vijftien jaar later, is hij algemeen directeur van Subway Europa en heeft hij ruim 5.300 zaken onder zijn hoede. "In Europa, inclusief Rusland."

Hij greep de World Sandwich Day van Subway van afgelopen vrijdag aan om weer eens een keer met de voeten in de klei te staan. Dat had in elke Subway in Europa kunnen zijn. Het werd die in Rijssen.

Grapje personeel

Goes kreeg door het personeel van de Rijssense vestiging meteen een formulier in de handen gedrukt: het floor plan. Achter alle taken, van het rondlopen in het pak van mascotte Subman tot het bedienen van de kassa en van het bijvullen van de voorraden tot het schoonmaken van de toiletten, stond de naam Justin.

Een grap die de topman wel kon waarderen. Uiteindelijk liet franchisenemer Stefan Uneken zijn grote baas vooral broodjes bereiden. Goes: "Of ik alle broodjes uit het hoofd ken? Tuurlijk. Zo moeilijk is het ook niet. We hebben standaard zeventien broodjes en af en toe wisselen we wat broodjes af."

Een vrouwelijke klant noemde de bediening 'keurig' en ook Uneken was tevreden. "Ik zou 'm aannemen hoor!"