Topschutter Penterman (36) zwaait af: ‘Erik ten Hag was vrij snel duidelijk: ik had geen snelheid, geen scorend vermogen en geen individuele actie’

Brandstich­ting op meerdere plekken in de bossen bij Rijssen, politie zoekt getuigen

RIJSSEN - In de bossen aan de Burgemeester Knottenbeltlaan in Rijssen zijn er in da nacht van zaterdag op zondag een scooter en een bank in brand gestoken. Ook zijn er op meerdere plekken in het bos brandplekken te vinden. Het is niet bekend wie er achter de brandstichting zit.

23 mei