Tractor van frietkraam gestolen in Rijssen

Openheid op de Haarschool Holten haalt het beste uit ieder kind

13:21 HOLTEN - Hoe meer samenwerking, des te beter het onderwijs. Daar is de nieuwbouw met open ruimtes van de Haarschool volledig op gebaseerd. Toch had schooldirecteur Ingrid Langeveld nog wel twijfels over haar eigen visie.