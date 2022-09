Trein raakt ree, geen verkeer tussen Rijssen en Wierden

Engelse tribune in vol ornaat te bewonderen aan de andere kant van Rijssen: ‘Dit monument is gered’

RIJSSEN - In kersvers blauwzwart torent het gevaarte boven het hoofdveld van SV Rijssen uit. De vlaggen aan de Engelse tribune wapperen fier in de stevige wind. Gerrit ter Horst, Gerrit Voortman en Henk Pluimers zijn tevreden. Dit monument is definitief van de ondergang gered en in volle glorie hersteld. „Er is zoveel in Rijssen dat het waard is om te behouden.”

26 augustus