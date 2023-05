TROTS: Werp een blik op Gerda’s ‘Hof van Eigen-aardigheden’ in Raalte

indebuurt.nl Terug in de tijd: met deze expositie beleef je de jaren 70 en 80 in Almelo

Retro auto’s, huizen met felgekleurd behang en stappen bij The Saloon: dat was normaal in de jaren 70 en 80 in Almelo. In het Huis van Katoen is nu een expositie waarin je teruggaat naar die tijd. Wie, wat, waar, hoe? Lees je hier.