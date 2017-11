Twee personen omgekomen bij verkeersongeluk in Holten

GB Rijssen-Holten: Winkels zondag gewoon open

9:14 RIJSSEN-HOLTEN - Na het CDA is nu ook de tweede coalitiepartij in Rijssen-Holten duidelijk: de winkels moeten gewoon open kunnen op zondag. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang, dat woensdag is vastgesteld.