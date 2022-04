Twents bedrijf heeft 10 chauffeurs in Engelse monsterfile: ‘Rijden noodgedwongen de fuik in’

Op kantoor bij Müller Fresh Food Logistics in Holten is het deze week alle hens aan dek. Het transportbedrijf ziet chauffeurs vastlopen, nu zij klem zijn komen te staan in havenstad Dover, Engeland. „Het is hectisch”, reageert Henk-Jan Markvoort, manager internationale ritten. „Het wordt een uitdagende week. Een die slecht begon en al even slechte vooruitzichten heeft.”