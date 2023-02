Twentse bouwers ontwerpen met Alexander Klöpping binnen 1 seconde een huis: ‘We kunnen niet meer zonder’

De Twentse bouwwereld denkt mee aan hun eigen digitale toekomst. Computerprogramma’s ontwerpen binnen enkele secondes een compleet huis, kantoorpand of schoolgebouw. Dinsdag neemt Alexander Klöpping bouwvakkers, architecten en installateurs mee in de wereld van kunstmatige intelligentie. „We kunnen niet meer zonder.”

De wereld van bakstenen en specie lijkt mijlenver te staan van kunstmatige intelligentie. Maar volgens Peter Oosterwijk is een troffel hetzelfde als een slim computerprogramma. „Het is een stuk gereedschap dat het leven makkelijker maakt.”

Ook voor metselaars

Oosterwijk presenteert in mei met Alexander Klöpping tijdens de Dutch Innovation Days in Enschede wat de Twentse bouwwereld kan en van plan is met deze nieuwe technologie. Dinsdag gaat technologie-expert en journalist Klöpping met bouwers en ontwerpers uit de regio om tafel en bespreekt hun ideeën voor de toekomst. Er zijn nog twee plekken beschikbaar. „Het is niet alleen voor mensen in maatpak, ook als je muurtjes metselt of cement stort ben je welkom,” laat Oosterwijk weten.

Onmisbaar

Kunstmatige intelligentie is ook in de bouw onmisbaar, zegt Oosterwijk. Zoals je met ChatGPT binnen een uur een kinderboek schrijft, ontwerpt de computer binnen enkele seconden een huis. De villa op de afbeelding heeft hij binnen 30 seconden tevoorschijn getoverd en in een Twents landschap gezet.

Een bedreiging voor architecten en bouwers? Allerminst, zegt Oosterwijk. „Een architect gebruikt dit als inspiratie, in plaats van een tijdschrift, een boek of een eerder ontwerp. Ook kun je AI (kunstmatige intelligentie, red.) gebruiken om bijvoorbeeld alle installaties van een te bouwen kantoorpand door te rekenen. Dat kan veel herstelwerk voorkomen. Of we AI moeten gebruiken is niet meer de vraag. We kunnen niet meer zonder.”

Aanmelden

Aanmeldingen voor de online bijeenkomst met Alexander Klöpping op dinsdag 14 februari kunnen naar info@dutchinnovation.org. Stel je in de mail voor en vertel waarom je er graag bij wilt zijn.

Volledig scherm Peter Oosterwijk van de Dutch Innovation Days in Enschede. © Emiel Muijderman