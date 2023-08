Twentse Kyrian ziet in Hawaï de impact van branden: 'Bootjes vertrekken om familie op te halen’

Update / met video Zoon van de buren slaat alarm en voorkomt erger leed bij uitslaande woning­brand in Almelo

Als de 17-jarige zoon van de buren om half vier ‘s nachts geen alarm had geslagen, dan was de ellende mogelijk nog veel groter geworden. Hij zag rode gloed en vlammen achter het huis van de buren en maakte zijn moeder en stiefvader wakker. De schade is groot.