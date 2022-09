Twentse vlaggenleverancier Signalarm strijkt de vlag en is failliet

Signalarm redde het niet ondanks ontvangen NOW-loonkostensubsidie en uitstel van betaling door de fiscus. Het in 2008 opgerichte bedrijf drukte vlaggen, spandoeken, banieren en visitekaartjes. De activiteiten zijn al sinds de zomer van 2020 gestaakt. Toen werden alle activa verkocht en werd ook de naam veranderd van Eurovlag in Signalarm.

Marktconforme prijs

Curator Weenink gaat onder meer onderzoeken of er bij die verkoop een marktconforme prijs is betaald door de koper, die vanuit hetzelfde pand aan de Deventerweg bleef opereren. In het nu failliet verklaarde Signalarm bleven na de verkoop van de activiteiten een belastingschuld van 2,5 ton en een schuld aan leveranciers van 80.000 euro achter. Signalarm kan die schulden niet terugbetalen. Volgens curator Weenink is de kans op een doorstart vrijwel nihil, omdat alle activiteiten al zijn verkocht. Bij Signalarm was nog één werknemer in dienst.