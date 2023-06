Vandaag lekker weer in Rijssen-Holten

Veteranen leren zich te uiten bij Bert (62) en Jeannet (56) uit Schalkhaar: ‘Nog nooit aan hun vrouw verteld’

Militairen maken op uitzending in een paar maanden meer mee dan sommige mensen in een heel leven. Toch praten ze vaak amper over hun belevenissen. Bert (62) en Jeannet (56) Kleine Schaars leren veteranen tijdens reizen naar Libanon zich open te stellen voor hun partners. ,,Ze hebben na zo’n reis geen therapie meer nodig.”