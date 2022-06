Vandalisme loopt uit klauwen in Rijssen: ‘Dieren uit het hertenkamp moesten worden afgemaakt’

Gezocht: lokale vereniging die een gebouwtje wil kopen voor 9900 euro in Rijssen

RIJSSEN - Tussen de bomen verscholen aan de Noorderbosweg in Rijssen staat een verlaten clubgebouw. Op een oud houten bordje op de schuur is nog te lezen wat de bestemming van het pand was: Politiehondenvereniging De Verdediger. Maar de club is niet meer en dus staat het gebouw te koop. Voor 9900 euro.

21 juni