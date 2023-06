Vanochtend kans op lichte regen in Rijssen-Holten

Terug naar het echte gras: hier groeien de gloednieu­we matten van Heracles Almelo

De naderende overgang van Heracles van het zo vertrouwde kunstgras naar hybride natuurgras is al zichtbaar. De aanleg van een nieuw trainingsveld met echt gras naast het stadion is in volle gang. In juli wordt hier het gras al ingezaaid. Heracles gaat komend seizoen trainen op deze nieuwe ondergrond.