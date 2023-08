Vastgoedondernemer uit Holten en stukadoorsbedrijf uit Vriezenveen failliet verklaard

De duizenden teckels van Maaike (84) verkassen naar Duits museum: ‘Wat ben ik blij dat ze gered zijn’

De imposante teckelverzameling van Maaike Hoek (84) is gered. De collectie is verkocht aan het Duitse Dackelmuseum in het Zuid-Duitse Regensburg. Het eerste deel van de ruim 3.000 teckelitems is al opgehaald. In september volgt nog een transport. Daarna is het privémuseum van de bejaarde Almelose leeg: „Ik ben heel gelukkig dat mijn complete collectie is gered.”