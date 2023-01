Vechtpartij bij Lucky in Rijssen drie jaar na dato voor de rechter: vrijspraak voor Zwollenaar

Populair café in Goor sluit voorgoed de deuren: ‘Beslissing gemeente is voor ons de doodsteek geweest’

Slecht nieuws voor het uitgaanspubliek in Goor. De eigenaren van Café Johnys hebben besloten om de uitgaansgelegenheid te sluiten. Eerder besloot de gemeente Hof van Twente dat het café voortaan om 02.00 uur 's nachts de deuren moet sluiten. Volgens horecaondernemer Boulos Kourie is dat de doodsteek geweest. „Wij zijn verdrietig, maar vooral ook teleurgesteld in de houding van de gemeente.”

14:35