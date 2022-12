Vermiste 28-jarige vrouw is in goede gezondheid aangetroffen

Snackbe­drijf Elite (van de Joppiesaus) breidt enorm uit: ‘Pa zou trots zijn geweest’

NEEDE - In 1982 kocht Harry Niemeijer sr. het zieltogende snackbedrijfje Elite. In veertig jaar is het uitgegroeid tot een middelgrote onderneming. Het staat nu op het punt om met een enorme uitbreiding de grootste sprong in zijn bestaan te maken. „Pa zou trots zijn geweest.”

