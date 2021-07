Verslaggever Jesse uit Rijssen groeide op tussen duiven, maar is de postduivensport nog te redden?

Daar zitten we dan op de witte plastic stoeltjes achter in de tuin. Zoals elke week. Het bord macaroni op schoot en starend naar de blauwe hemel. Nee, nog niets te zien. Elk moment zou er eentje kunnen komen. Het is een zaterdagmiddag ergens in de zomer van 2006. Orléans staat op het programma. „Daar moeten ze vandaan komen”, zegt opa. Hij wijst richting het zuiden. Altijd weer die spanning, de focus op de lucht en het voerblik in de aanslag. Want als er ineens eentje opduikt, dan moet-ie zo snel mogelijk ‘op de plank’ komen.