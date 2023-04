Vijf auto’s in beslag genomen en 19.000 euro geïnd bij grote verkeerscontrole Rijssen-Holten

Op de Cauberg ontploffen de benen van Loes Adegeest uit Deventer: ‘Was heel zwaar’

Ze stond, mede door een val, een paar jaar stil. Maar inmiddels is Loes Adegeest uit Deventer terug in het wielerpeloton. Zondag debuteerde de 26-jarige renster van de Franse formatie FDJ-Suez in de Amstel Gold Race. Het leidde tot gemengde gevoelens.