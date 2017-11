Vijftigste prins van de Fienpreuvers is Stefan Koopman

Leerlingen Haarschool uit Rijssen in debatfinale

11 november DEN HAAG/RIJSSEN - Een spannende dag voor de leerlingen van groep 7 van de Haarschool uit Rijssen. Ze stonden vrijdagmiddag namelijk in het finaledebat van de Derde Kamer, die werd gehouden in de Eerste Kamer in Den Haag.