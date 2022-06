Vinoloog Renate Mols wil haar eigen wijn maken in Holten

Kinderen uit Oekraïne leren Nederlands op Het Palet in Rijssen en Almelo; De juf geeft les met een vertaalapp

Ze spelen en leren als alle andere kinderen. Maar er is een verschil. Ze komen uit Oekraïne en ze spreken geen Nederlands. Op Het Palet in Almelo en Rijssen krijgen ze les in taal en rekenen. We namen een kijkje in Rijssen. „Translate, translate? Nee, niks translate, ze moeten Nederlands leren.”

8 juni