VOC speelt Kwiek in dertig minuten volledig van het veld

Al snel bleek dat dat niet veel zou zijn. VOC, met voormalig Kwiek-speelsters Daphne Luchies en Romé Steverink in de gelederen, pakte direct een voorsprong. Liefers: „We begonnen al niet goed, lieten veel te veel gaten vallen in de dekking, maar konden richting de rust de achterstand wel iets kleiner maken. Het was halverwege 19-16, best nestjes eigenlijk.”

Dramatisch uit de kleedkamer

Ook over haar eigen spel was Liefers, die de laatste weken juist goed op dreef was, niet tevreden. „Nee, ik speelde niet goed. Ik wil graag op snelheid eruit, dat is m’n kracht. Daar was ook best wat ruimte voor, maar meestal speelden we die kansen niet goed uit. Ook heb ik te veel schotkansen gemist. Je moet het als team samen doen, maar soms is het fijn als een speelster opstaat en het team op sleeptouw neemt. Dat lukte me andere wedstrijden nog wel eens, maar dit keer zat dat er helaas niet in.”