Voetbalclubs in Rijssen en wethouder terug naar tekentafel na voorlopige streep door fusie

Lastige woorden voor jong en oud in Rijs­sen-Hol­ten

10:35 RIJSSEN - Het is een spel van de twijfel. Is het aerobicen of aerobiccen, beresterk of berensterk, new age-beweging of newagebeweging en wat te denken van tournedootje of tournedostje. Jong en oud in Rijssen-Holten kan (of: kunnen) zich donderdag 29 november weer taalkundig bewijzen in de spelwedstrijd: het Groot Dictee Rijssen-Holten. Het dictee wordt gehouden in Parkgebouw Rijssen en begint voor de volwassenen om 19.30 uur.