Voetballers SV Rijssen klaar voor derby: ‘We gaan het publiek ontzettend missen’

Verleden

Jansen: "Ik kijk met een positief gevoel terug op afgelopen seizoen, het eerste jaar van de fusieclub. De vereniging was meteen een eenheid. En de jeugd onderling merkte niks van de fusie. Of ze nu bij Rijssen Vooruit, RKSV of SV Rijssen voetballen; de jeugd voetbalt wel met elkaar. Qua resultaten van het eerste elftal was het nog niet altijd positief. Bij RV waren het vooral de oudere spelers die de kar trokken. Zij zeiden: 'het is nu de beurt aan jullie, succes'. Maar het was nog niet echt een succes. Uiteindelijk zijn we toen als twaalfde geëindigd. Het elftal was gewoon nog te jong. Dat was vorig seizoen het grootste punt waar we tegenaan liepen."