Voor de derde keer is de onderhoudswagen van de MBT-Route Rijssen vernield: ‘We zijn het zat!’

Samen met nog eens veertien andere vrijwilligers is de coördinator elke donderdag in het bos te vinden. De actieve pensionado's van 60 tot 78 jaar zorgen ervoor dat de route het hele jaar door netjes blijft. „We houden de route schoon, halen omgevallen bomen weg, knippen takken af en letten op gaten in de route. We doen het voor de gemeenschap, we blijven er fit door én het is ook nog eens een sociaal gebeuren.”

Ingebroken, gestolen en vernield

De blauwe keet gebruiken ze voor een bakje koffie op z'n tijd of om te schuilen voor de regen. Want ook als het slecht weer is, zijn de heren er te vinden. Het is ook een mooie plek om gereedschap zoals harken en schoppen op te bergen. „We kunnen eigenlijk niet zonder”, vertelt Witten. Hij valt even stil. „Maar we durven hem bijna niet meer te laten staan.”

Het is namelijk al de derde keer dat er bij de keet is ingebroken. En dat in drie jaar tijd. Een jaar geleden werden het koffiezetapparaat, een aggregaat en schoppen gestolen.

Niet naar de politie

Hoewel er dit keer niets is meegenomen, werden wel twee deuren opgebroken. „We hebben nieuwe kozijnen nodig, nieuwe deuren en nieuwe sloten. Het is aardig wat reparatiewerk”, legt de coördinator uit die zelf elk jaar 10.000 kilometer op de pedalen staat. „Dat kost zo een paar honderd euro.” De politie is niet ingeschakeld. Witten: „Het gaat om een paar honderd euro. Hier kunnen ze niet veel aan doen”.

Populaire route

De 20 kilometer lange mountainbikeroute aan de rand van Rijssen is populair. Toen de route acht jaar geleden werd aangelegd, was Witten er al bij. Er is een half jaar gewerkt door te graven, struiken en bomen te kappen en te snoeien. „We hebben hier gemiddeld 30.000 fietsers per jaar. Ze komen zelfs vanuit België en Duitsland”, vertelt de Rijssenaar trots. „Het is een van de mooiste routes van Nederland.”

Quote Ik hoop dat het een keer stopt Johan Witten

De Rijssense fietsroute is onderdeel van Route Netwerken Twente. De vrijwilligersgroep krijgt daaruit een bijdrage in de kosten, onder meer voor koffie en gereedschap. Door de vele vernielingen is er niet veel over van dat geld. Het moet dus uit de zakken van de vrijwilligers zelf komen. „Wij zitten er maar mooi mee”, zucht de Rijssenaar. „Ik hoop dat het een keer stopt. We zijn het nu zat.”