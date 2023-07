Vrouw gewond na aanrijding in Rijssen: auto belandt op de kop in de sloot

Na jaren nu echt aan de slag: hoogspan­nings­ka­bels Raalte onder de grond

Netbeheerder TenneT is in Raalte begonnen met het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen. Het is landelijk beleid om hoogspanningskabels die over stedelijk gebied lopen zo veel mogelijk ondergronds te brengen. De eerste concrete plannen dateren uit 2019. Deze week zijn de eerste boringen begonnen.