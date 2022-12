Vuurwerkhandelaar Stefan voert race tegen de klok om toch te mogen verkopen na politie-inval: ‘We lopen enorme bedragen mis’

Politie grijpt ‘sham­poodie­ven’ na slag bij drogiste­rij­en in Markelo en Rijssen

MARKELO/RIJSSEN – De politie heeft op maandagmiddag 14 november twee winkeldieven in de kraag gevat op De Giezen in Rijssen. De personen hadden even daarvoor meerdere verzorgingsproducten gestolen bij een drogisterij in de stad.

15 november