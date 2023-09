VVD-kamerlid Daniel Koerhuis (Bouwen, bouwen, bouwen!) uit Raalte stopt

handbal Jildou Dijkstra coacht Kwiek zonder koppelge­noot Kippers naar zege in openingsdu­el

Tegen het pas naar de eredivisie gepromoveerde E&O sloegen de handbalsters van Kwiek op precies het juiste moment toe. Na een achterstand in het grootste deel van de wedstrijd trok de ploeg van nieuwe trainster Jildou Dijkstra in de laatste minuten alsnog de overwinning over de streep (25-27).