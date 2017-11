VVD-lokaal hekelt hondenbelasting: ‘Sinterklaas betaalt ook niet voor z'n paard in Rijssen-Holten’

RIJSSEN-HOLTEN - Weg met de hondenbelasting. Dat vindt VVD-Lokaal in Rijssen-Holten.

Baasjes en vrouwtjes van trouwe viervoeters in Rijssen-Holten moeten niet elk jaar een rekening krijgen van de gemeente. Er moet een einde komen aan de hondenbelasting. Dat vindt fractievoorzitter Frans Noordam van VVD-Lokaal.

Oproep

Noordam deed die oproep vrijdagmiddag in de gemeenteraadsvergadering over de begroting van 2018. Volgens de liberaal is Rijssen-Holten één van de laatste gemeenten die nog hondenbelasting int.

„Hondenbelasting is niet uit te leggen aan onze inwoners”, vindt Noordam. „Binnenkort komt Sinterklaas weer in onze gemeente. Wat zijn paard op straat achterlaat, daar kan geen hond tegenop. Toch hoeft de goedheiligman daar geen belasting te betalen. We kennen toch ook geen kattenbelasting. Of belasting op duiven?”

Schorsen

Ook is het volgens Noordam niet mogelijk om een hond 'te schorsen' voor de belasting. „Zoals dat wel voor motorrijtuigenbelasting kan, als je een tijdje niet met de auto of motor op de weg komt. Inwoners van het buitengebied komen soms helemaal niet met hun hond op straat, laat staan in de bebouwde kom.”

Weg dus met de hondenbelasting, vindt VVD-Lokaal. Toch diende de partij geen motie of amendement in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daar is volgens Noordam toch geen meerderheid voor. De liberalen willen er een item van maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart.

Volgens SGP-fractievoorzitter André Scheppink hoeven ingezetenen van Spanje sowieso geen hondenbelasting te betalen als ze met een hond of paard op bezoek komen in Rijssen-Holten. Wel toeristenbelasting, als hij in de gemeente overnacht.