Waarom beiert deze Rijssense kerk de klokken vaker dan alle andere kerken?

Twente is na jaren eindelijk niet meer kurkdroog

De grondwaterstand in Twente is hersteld. Door alle hoosbuien van de afgelopen tijd lijkt er voor het eerst in jaren nergens meer sprake van een neerslagtekort. Die heftige buien zijn echter ook reden voor een waarschuwing: niet zwemmen in open water. Dat is nu nog risicovoller, zegt het waterschap.